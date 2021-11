LAZIO-SALERNITANA (domenica ore 18): arbitro Rapuano, assistenti Zingarelli e Muto, Miele quarto uomo, Massa e Paganessi al Var.



Gli episodi dubbi



NAPOLI-VERONA (domenica ore 18): arbitro Ayroldi, assistenti Bindoni e Dei Giudici, Marcenaro quarto uomo, Abisso e Meli al Var.



Gli episodi dubbi



93' - Passano cinque minuti e... altro rosso per il Verona! Stavolta è Kalinic a finire la partita prima del fischio finale, anche lui per doppia ammonizione.



88' - Espulso Bessa per due galli presi in meno di dieci minuti. Decisivo, nel secondo caso, l'intervento in ritardo su Elmas con Ayroldi lì a due passi che non ci ha pensato un attimo a tirare fuori il rosso.



85' - Giallo a Kalinic per una gomitata in area al difensore del Napoli Rrahmani.



80' - Ammonito Bessa per una trattenuta su Fabiàn Ruiz che cade a terra.



68' - Ayroldi tira fuori il cartellino giallo per Dawidowicz che ferma Insigne tirandogli la maglia.



59' - Ammonito Veloso per una trattenuta su Zielinski.



INTERVALLO



41' - Il primo giallo della gara è per Barak che entra duro su Fabiàn Ruiz.