Estate bollente per Federica Nargi, che con i suoi scatti sta facendo impazzire i folower su Instagram: selfie in bikini e relax a Formentera mentre scherza e gioca con le sue due figlie Sofia e Beatrice e si concede qualche momento romantico con il compagno ed ex attaccante Alessandro Matri. Sull'Isla spagnola c'è la Nargi ma anche l'altra ex velina Costanza Caracciolo, in vacanza insieme al compagno Bobo Vieri e alla piccola Stella.



