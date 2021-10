Alla prima partita impegnativa da titolare in Nazionale il giovane Raspadori non ha convinto. Lo stesso si dica di Kean, che ha preso il suo posto nel secondo tempo. Nessun problema, l’età consente loro di maturare con calma. Mancini ha detto che vede un grande futuro per il ragazzino del Sassuolo e il punto è proprio questo: il futuroFra tredici mesi giocheremo (ce lo auguriamo di cuore) il Mondiale in Qatar, gli basterà un campionato per crescere e raggiungere i livelli intravisti dal suo ct?Nel secondo tempo della finale contro l’Inghilterra, quando ancora eravamo sotto nel punteggio, Mancini tolse Ciro Immobile per far entrare Berardi e schierare Insigne come attaccante centrale, ruolo appena sfiorato dal napoletano durante tutta la sua carriera. Era evidente che non si fidava del laziale e nemmeno dell’altro centravanti in organico, Belotti, entrato in campo nei minuti di recupero della ripresa, solo prima dei supplementari., insieme alla Germania (Werner non è il massimo), all’Italia e alla Spagna che, pur potendo contare su Morata e Moreno, se ne frega del problema, anzi lo volge a suo favore schierando il tridente mobile, senza centravanti di ruolo.Noi abbiamo Ciro Immobile, penultima Scarpa d’Oro, un attaccante che segna una montagna di gol ma che in Nazionale ha sempre qualche problema di intesa. Mancini non ne è entusiasta, ma. Resta Immobile, che per noi non è poco, anzi, è tanto, solo che va sfruttato secondo le sue caratteristiche, spesso in contrasto con quelle del resto della squadra. Ciro è l’unico azzurro che, quando si mette addosso la maglia azzurra, deve cambiare gioco. Tutti gli altri giocano come fanno nei loro club. Il laziale resta al centro dell’attacco, maVa aiutato di più perché lui possa aiutare di più la squadra.Mancini va avanti col suo 4-3-3, e fa bene perché la nostra forza sono gli esterni (Chiesa, Insigne e Berardi davanti, Spinazzola e Di Lorenzo dietro),. Il ct dice che, giocando bene, in un modo o nell’altro i gol arrivano, ed è giusto anche questo. Ma se ai gol che nascono dal bel gioco si aggiungono anche quelli che nascono dalla qualità di un bomber istintivo come Immobile, forse è meglio.