La Nazionale GG diventa un'Associazione Sportiva Dilettantistica.



La Nazionale GG, la prima Nazionale dedicata ai gamers, streamers e lavoratori del settore esport nata nel 2021, ha il piacere di annunciare di essere ufficialmente diventata un'Associazione Sportiva Dilettantistica con il nome di Good Gamers ASD.



Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all'impegno e alla passione dei suoi membri Fabio Battista, Matteo Ribera e Marco Brandino che in questi anni hanno lavorato per far crescere l'organizzazione e renderla sempre più professionale.



Grazie alla sua nuova struttura, la Nazionale GG organizzerà e parteciperà ad eventi offrendo la possibilità ai futuri convocati di mettersi in gioco negli stadi e nei palazzetti più belli d’Italia con lo scopo di incontrare dal vivo le proprie fan base promuovendo i principi e i valori dello Sport e delle iniziative benefiche.



Le parole del presidente Fabio Battista: “Lo spirito della Nazionale GG è improntato, a livello associativo, sulla condivisione ed unione di tutti i soggetti che fanno parte dei settori Esports e Gaming avendo in comune la volontà di superare l’assurda barriera del gamer/streamer visto ancora come alienato a causa dei videogiochi. Il primo evento si terrà all'inizio di giugno in una location fantastica che verrà svelata a breve e vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori pro player, streamer ed esport worker italiani”.