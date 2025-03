La Nazione - Allegri non ci credeva: "Ma davvero la Juventus vende Fagioli? Errore clamoroso"

A gennaio,, avrebbe detto l’ex tecnico bianconero secondo La Nazione,durante la sessione di mercato invernale. Per Allegri, il giovane centrocampista emiliano era un elemento chiave, tanto da promuoverlo titolare nella stagione 2022-23 a soli 21 anni. "Ha i tempi di gioco giusti, sa come smarcarsi, quando e come passare la palla. È bello vederlo giocare", raccontava, riconoscendo in lui un talento naturale per il centrocampo.

, tanto da far dire al giocatore, nell'intervista rilasciata ieri al Corriere dello Sport: "Alla Juve devi vincere vincere vincere, non puoi sbagliare. Se sbagli vai fuori. E se sei il giovane diventi il primo cambio e nessuno dice niente.. Dopo Genoa e Lipsia, Motta non mi ha più considerato. Firenze mi ha restituito il piacere e la leggerezza. Fagiolino è morto, oggi sono Nicolò".che l'ex allenatore dei bianconeri e molti altri giudicano incomprensibile. Per Fagioli, però, Firenze non è solo una tappa, ma un possibile futuro. Secondo La Nazione,. In questa Fiorentina, tra regia e verticalità, può diventare una pedina fondamentale.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Fagioli a fronte di un corrispettivo di € 2,5 milioni, pagabili in due esercizi; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni. Inoltre, l’accordo prevede: l’obbligo da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione sportiva 2024/2025; la facoltà da parte della Fiorentina di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".