In Italia, invece, è uno sport di nicchia, con tanti amatori, ma con poca copertura mediatica, a meno che non si parli della settimana del Super Bowl. In Europa invece, è più seguito: molte persone vanno pazze per la palla ovale.Per la precisione a Monaco, allo stadio Allianz Arena, andrà in onda la sfida tra i Seattle Seahawks e i Tampa Bay Buccaneers, prevista per il 13 ottobre 2022. La scelta di portare in Germania la squadra dove milita Tom Brady (il giocatore più famoso al momento di questa lega) è molta furba e intelligente. La ressa per i biglietti sarà sicuramente frenetica, considerando l'amore dei tifosi tedeschi per la NFL. Saranno inoltre previste altre due partite a Londra.. La prima storica vedeva affrontarsi i Detroit Lions e i New York Giants di Eli Manning. Il teatro della sfida fu il Wembley Stadium che tutt'oggi ospita le partite "europee" della NFL. Da poco si è anche aggiunto il nuovo stadio Tottenham Hotspurs Stadium. A causa della pandemia, le partite internazionali si sono bloccate ed è dal 2019 che non se ne svolge una. Per questo l'attesa in tutta Europa è alle stelle e le tre partite previste per il 2022 rischiano di non accontentare tutti i tifosi, con i biglietti che potrebbero finire nell’arco di poche ore.L'Italia, invece, rischia di restare indietro anche su questo punto. I perché sono due e sono molto semplici. Il. Molti affrontano la trasferta londinese da anni, nonostante i costi non siano proprio bassi. Il secondo riguarda le infrastrutture: in Italia non esistono stadi in grado di accogliere un evento di questa portata. L'Allianz Stadium di Torino è troppo piccolo e con pochi posti a sedere, mentre San Siro e l'Olimpico sono fin troppo vecchi e logori. Un peccato perché avere almeno una partita di NFL in Italia all'anno, porterebbe una ventata d'aria fresca nel nostro Paese, specialmente a livello mediatico.