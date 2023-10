Domani all'Estádio Municipal de Portimão la Nigeria comincerà un filone di amichevoli in vista della Coppa d'Africa in programma a gennaio. La nazionale di Victor Osimhen affronterà l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, la cui nuova avventura è iniziata con le sconfitte contro Costa Rica e Corea del Sud. Secondo gli esperti, in netto vantaggio il segno «2», proposto tra 1,66 e 1.85; sale tra 4 e 4,25 la vittoria dell'Arabia Saudita, mentre il pareggio si gioca a 3,45. EquIlibrio nelle quote per quanto riguarda le opzioni Goal e No Goal, offerte rispettivamente a 1,89 e 1,84. L'unico precedente tra le due nazionali risale al 2010 e terminò con il punteggio di 0-0. Lo stesso risultato esatto è fissato a 9, mentre l'1-1 vale 6,40. Sale a 6,50, invece, il successo della Nigeria per 0-1, mentre lo 0-2 è dato a 8,50.