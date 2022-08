rischiando praticamente niente, dominando la gara e chiudendo con un 3-0 rotondo che suona come un grande passo in avanti, soprattutto dopo il 2-1 racimolato in extremis contro il Lecce all'esordio in trasferta. Tutto bene, sia negli 11 scesi in campo all'inizio che nei subentrati che hanno aiutato a chiudere i conti. Eppure al di fuori dei 90 minuti di gioco, e più precisamente all'inizio della gara,ritornato nella sua nuova-vecchia casa 454 giorni dopo l'ultima volta,- Nel corso del prepartita, durante il riscaldamento e alla lettura della formazione da parte dello speaker dello stadio,intonando i nomi anche dei nuovi arrivati Onana, Bellanova e Asllani."la Curva Nord sostiene l'Inter e non farà alcuna contestazione al giocatore. È stato sostenuto (e trattato) come un Re, ora è uno come tanti. tutto ciò che in futuro verrà eventualmente fatto nei suoi confronti dovrà guadagnarselo sul campo con umiltà e sudore...", infatti non sono mancati per lui gli applausi di tutto il resto dello stadio. C'è però di più perchénerazzurra. Nonostante qualche inciampo iniziale (più che altro negli stop in corsa), sono 20 i palloni toccati, con 1 assist e due occasioni create per i compagni. Oltre il 90% dei passaggi completati e 6 duelli portati a termine.Corto o lungo, con i compagni o per i compagni. Lukaku si è già ripreso l'Inter, dovrà continuare così per riprendersi anche la Curva.