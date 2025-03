La Norvegia vince anche in Israele, la rincorsa al Mondiale dell'Italia è già in salita: il 6 giugno sarà sfida decisiva

AFP via Getty Images

del 2026., principale rivale degli Azzurri nel girone I, non concede sconti e - dopo il netto successo sulla Moldavia -in testa alla classifica.Nella serata di grazia diAd Israele, capace di impattare momentaneamente sull’1-1 con Abu Fani, non basta l’altra rete ormai a tempo scaduto di Turgeman: la squadra guidata da mister Ben Shimon rimane così ferma a quota 3 punti, gli stessi dell’Estonia che riscatta la sconfitta nel primo impegno del girone con un tirato 3-2 sul campo della Moldavia.

Dopo la sosta estiva, le qualificazioni al prossimo Mondiale (Stati Uniti, Messico e Canada i Paesi ospitanti) della zona Europa riprenderanno a settembre, con l’Italia che attende l’Estonia in casa prima di fare visita ad Israele, viaggiare in Estonia il prossimo 11 ottobre e ricevere Israele tre giorni più tardi. Il girone si chiude con le due date di novembre: giovedì 13 novembre si va in Moldavia e il 16 si chiude a casa nostra contro la Norvegia.

mentre le 12 seconde classificate e le quattro migliori squadre della fase a gironi di Nations League che non abbiamo chiuso ai primi due posti nei raggruppamenti delle qualificazioni andranno a comporre il quadro delle partecipanti ai playoff. Queste saranno divise in 4 percorsi formati da 4 squadre ciascuno, con semifinali e finali previste durante la sosta di marzo 2026.