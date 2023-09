Una notte da dimenticare. Per Victor Osimhen e per il Napoli, tradito a Bologna dal suo bomber. L'uomo dei sogni, la punta di diamante che mezz'Europa vuole, è rimasto a secco per la quarta volta consecutiva, dopo i match in campionato contro Lazio e Genoa e in Champions League contro il Braga, ma questa volta ha sulla coscienza il rigore calciato fuori, concesso per fallo di mano di Calafiori. Un errore che pesa, il quinto in carriera dal dischetto, il secondo in Serie A dopo quello in Napoli-Fiorentina dell'ultima stagione (parato da Terracciano).



STIZZA - Nervoso per buona parte del match, Osimhen è esploso all'85', quando Rudi Garcia l'ha richiamato in panchina per sostituirlo con Simeone. Uscendo dal campo ha fatto al tecnico il segno "due", indicando il numero di attaccanti che, secondo lui, dovevano esserci in campo per l'assalto finale. Una volta arrivato in panchina ha gettato a terra un giubbotto.



PRECEDENTE KVARA - Un altro segno di nervosismo, il secondo in otto giorni. Contro il Genoa Kvaratskhelia si era rivolto in maniera perplessa a Garcia al momento del cambio con Zerbin, avvenuto all'89', con il Napoli a caccia del gol vittoria.