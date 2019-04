Totti e Figo scherzano alla presentazione de 'La notte dei re' pic.twitter.com/2nUFlq7HUt — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 aprile 2019

. Sono solo alcuni dei nomi rivelati oggi nella conferenza stampa de 'La Notte dei Re', evento – previsto per il prossimo 2 giugno alle ore 21 al Foro Italico – che avrà due ospiti di livello assoluto: il padrone di casae l’ex leggenda di Barcellona, Real e Inter,. La conferenza stampa avrà luogo all’Hotel Parco dei Principi, dove sono attesi, oltre a Figo e Totti, anche altre personalità del mondo del calcio.13.20 – Fine della presentazioneOre 13.18 – Il presentatore, Marco Cattaneo, invita i due “Re” a lanciarsi una sfidaFigo: “Totti si prepari. Noi veniamo per vincere“.Totti: “Sono pronto“.Ore 13.15 – Vengono presentate anche le maglie con le quali giocheranno Figo e Totti. L’ex capitano giallorosso: “L’ho scelta nera perché mi hanno detto che sfina (ride, ndr)“.Ore 13.15 – E’ ancora Totti a prendere la parola:“La cosa brutta è che Giovanni vorrebbe giocare il 2 giugno“. Ride Malagò, che poi aggiunge: “Conosco quest’iniziativa da quando me ne parlarono all’inizio. Coinvolsi Diego Nepi. Sono molto contento di questo. Il Centrale del Foro Italico è stato trasformato negli anni. Prima si giocava solo a Tennis. Poi è stato sdoganato con dei concerti e altre iniziative sportive come la pallavolo. Sono anche felice della sinergia creata con il Bambino Gesù. Recentemente si sono festeggiati anche i 150 anni. Felice che il Coni abbia dato il patrocinio“.Ore 13.10 – Sale sul palco Giovanni Malagò, il Presidente del Coni.Ore 13.05 – Domanda a Totti: Qual è il tuo rapporto con l’Ospedale Bambino Gesù?“Il rapporto con loro parte da quando sono giovane. Ho sempre voluto fare questa piccola dimostrazione d’affetto. Avendo la possibilità volevo regalare un sorriso a loro. Questa è una cosa che ti fa stare bene dentro. Con questi eventi riusciremo a costruire anche un nuovo ospedale che farà star bene tanti bambini“.Domanda a Figo: Anche il tuo rapporto con i bambini e la beneficenza è sempre stato attivo, hai anche una fondazione…“Come ha detto Francesco. Chi ha la possibilità di creare con lo sport un aiuto ai bambini fa sempre bene a farlo. E’ sempre positivo. In questi anni con la mia fondazione abbiamo fatto tanti eventi a riguardo”.Ore 12.58 – Continuano le domande ad entrambi i calciatoriAvete già fatto le squadre?Figo: “Dobbiamo riunirci per non prendere gli stessi giocatori”Chi ha il budget più alto?Figo: “Lui sicuramente”Totti: “Beh io gioco in casa (ride, ndr)Ora conta più il fisico?Totti: “Sarà dura trovare qualcosa di buono atleticamente parlando (ride, ndr). Ora abbiamo anche due mesi diversi per allenarsi”Cassano lo avete scelto entrambi?Totti: “Giocherà con me sicuramente”Figo: “E’ un grandissimo calciatore”Con che sistema si gioca“1-3-2 che ha avuto un buon successo in CinaDomanda a Totti: Hai vinto in Cina il titolo di miglior giocatore del torneo“Pensa come stavano gli altri”In porta chi mettete?Figo: “Casillas se accetterà, anche Toldo non è male”Sul CtTotti: “Già ho un’idea. Non la dico. E’ un allenatore che ha vinto”Figo: “Un allenatore che parla diverse lingue e che ha vinto tanto ovunque”Nel 6vs6 non ci si ferma maiTotti: “Speri che la palla esca. Ogni tanto la butti fuori apposta”LIVEOre 12.54 – Parte un secondo video, questa volta per Luis Figo.Ore 12.54 – Totti aggiunge dopo il filmato: “Essere capitano comporta tante responsabilità. Queste immagini le ho viste molte volte anche se cerco di evitarle. Ora dalla tribuna è tutto più facile. Pensi ‘perché non tira’ o ‘perché non la passa’. Sono sensazioni belle anche queste“.Ora ci sono diversi tornei 6vs6, ti permettono di allungare la carriera?“E’ un’iniziativa di ex giocatori ed è una cosa bellissima anche per affrontare giocatori che non hai potuto affrontare in carriera. E’ bello per noi e per la gente che la vedrà“.Ore 12.51 – Video emozionale sull’addio al calcio di Francesco Totti con alcuni parti della lettera che lesse in occasione di Roma-Genoa.Ore 12.50 – Il moderatore, Marco Cattaneo giornalista di Sky Sport, comincia con un ping pong tra i campioni:Domanda a Totti: Chi ha vinto di più tra voi?Interviene Figo: “Più volte ho vinto io (ride, ndr)“.Prende parola Totti: “Diciamo che nel rettangolo di gioco più lui. Anche nel 6vs6 (ride, ndr)“.Domanda a Figo: Cosa conta di più quando giochi nel 6vs6?“Il talento. Lo abbiamo visto anche in Cina in un recente torneo. E’ sempre un 1vs1“.Domanda a Figo: Che partite ricordi con Francesco?“Ho parole di ammirazione per Totti per quello che ha fatto nel calcio. E’ sempre un piacere tornare a Roma anche in occasione di questo evento visto che si tratta di beneficenza. Per un giocatore che ha fatto quello che ha fatto meriterebbe il Pallone d’oro“.Domanda a Totti: Saresti potuto andare al Real…. Figo il Pallone d’oro lo ha guadagnato sul cambio“.Ore 12.43 – Inizia la presentazione con Totti e Luis Figo. Nel pubblico c’è anche Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Partito Democratico.