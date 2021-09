Quello che mai ti aspetteresti di vedere scatenato in uno shake, camicia aperta, cinturone a reggere i pantaloni, aria trasognata proprio come un “collettone” di Rita Pavone: ", non fa fatica ad ammettere a quasi cinquant’anni da quello scatto con il qualeche era la discoteca più alla moda di allora appena inaugurata dai fratelli Lunardi, i re delle notti.Mamma mia! Rivedendo quell’immagine, che sta spopolando sui social,Ieri sono tornati sulla Terra i primi viaggiatori dello spazio dopo aver inaugurato le vacanze del futuro.I rossoneri franarono a Verona, i biancazzurri vennero ingabbiati dentro un pareggio. A Roma la squadra bianconera allenata da Vycpalek vinse grazie ad un gol segnato a tre dalla fine da Antonello Cuccureddu. Era il quindicesimo scudetto.Una notte che si iniziò dopo il tocco passato e che si concluse quando era già giorno.I bianconeri erano sbarcati a Caselle intorno alla mezzanotte.Chi veniva pizzicato durante la settimana si beccava una multa salata dal presidente. Eppure, intorno al falò del quindicesimo scudetto. Fu baldoria autentica e anche parecchio alcolica.Il più scatenato era Haller, tenuto a bada dalla sua valchiria Waltraud che conosceva bene la tendenza del marito verso le gonnelle. Poi c’era Josè Altafini che salì in pedana per cantare il samba. Era la sua prima stagione alla Juventus. Proprio comeil quale, in compagnia della mogli Anni,Nella vita, in campo e anche in una discoteca.