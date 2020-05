E’ tutto pronto per l’arrivo disu. La nuova estensione, come si legge su inews24.it, permetterà a tutti di effettuare delle. L’applicazione rilasciata da Facebook è già disponibile in alcuni paesi nel mondo, come Canada e Usa ed è. Ovviamente quello dinon è altro che un aggiornamento identico a quello di, applicazione principale perCosì anche con il tastosarà possibile effettuaree. L’indiscrezione è spuntata poche ore fa sempre su Twitter, dove viene spiegato che anche sull’applicazione di messaggistica verrà applicato”. Da poche ore, in Italia è già disponibile la versione beta dellaPoche settimane fa,a ben 8 persone. Ma nemmeno il tempo di abituarsi al nuovo aggiornamento che l’app sorprende tutti con un ampliamento delle, alcune delle piattaforme che hanno visto un boom di utenti in questi mesi di quarantena. Per far crescere velocemente la popolarità di “Room“, si legge ancora su inews24.it,su tutte le sue applicazioni.. Premendo sul bottone per la prima volta, apparirà un’informativa in cui vengono spiegati tutti i dettagli del nuovo aggiornamento, annunciando che con “Room” sarà possibile effettuare chiamate con ben 50 persone.nelle prossime settimane, dopo il grande successo recepito in Canada e negli Usa.