Chi dice che l'Atalanta è il Liecester italiano sbaglia di grosso. L'Atalanta è semplicemente sé stessa e tanto basta per aver generato un nuovo modello di società che non ha più bisogno di vendere i suoi big per fare cassa ma che, anzi, rinnova i loro contratti con estrema fiducia nei propri mezzi. I prossimi rinnovi in vista? Secondo La Gazzetta dello Sport, Percassi & Co stanno lavorando al prolungamento di 3 colonne portanti di questa Dea: Ilicic, Gomez e Zapata, quel tridente fenomenale capace di portare Bergamo in Europa. Ma la "nuova Atalanta" non si limita a rinnovare i contratti dei suoi migliori giocatori: con un'ottica lungimirante migliora le proprie infrastrutture, dà spazio importante ai giovani e sul mercato opera con precisione e oculatezza. La nuova Dea riparte da qui: rinnova e investe senza bisogno di vendere.