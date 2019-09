Si chiamerà Europa Conference League la nuova terza competizione ufficiale della Uefa per squadre di club. Si tratta di un nuovo formato che avrà lo scopo di dare più spazio alle squadre di federazioni minori. Per l'Italia parteciperà la squadra 6a o 7a classificata in campionato.



Le partite della nuova competizione si giocheranno di giovedì alle 18.45 e 21.00, proprio come l'Europa League. La fase finale conterà 32 squadre suddivise in otto gruppi da quattro, a cui faranno seguito ottavi, quarti, semifinale e finale. Si giocherà un'ulteriore fase eliminatoria prima degli ottavi, tra le seconde di ciascun gruppo e le terze classificate nei gruppi di Europa League.