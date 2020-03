L'Inter si prende cura dei propri atleti, non solo inviandogli a casa pranzo e cena, ma anche mettendogli a disposizione attrezzi per allenarsi. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Non solo i pasti a domicilio, da ieri l’Inter ha inaugurato un altro servizio per i suoi giocatori: la consegna degli attrezzi per allenarsi in casa. Ovviamente, chi è già dotato di una palestra, anche in versione ridotta, personale a casa non ne ha bisogno. Ma ci sono nerazzurri che non così dotati, anche solo per una questione di spazi e allora meglio intervenire. Anche perché se, tra una settimana, non terminerà l’autoisolamento, ci vorrà ancora tempo per la ripresa degli allenamenti alla Pinetina. Quindi Handanovic e soci dovranno continuare a fare da soli. E più strumenti hanno o avranno a disposizione in questa fase, tanto meglio sarà, nel momento in cui si tornerà a lavorare sul campo. Anche perché Conte è il primo a sapere che sarà necessario allestire una sorta di mini-preparazione per quando torneranno le partite”.