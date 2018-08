Ci siamo, la Serie A è pronta a partire. Per chi aspetta la propria squadra come per chi gioca al fantacalcio è importante sapere chi sarà titolare e chi no nella prossima stagione. Di seguito, ecco. Poi c'è il mercato, ci sono le amichevoli, gli allenamenti e diversi fattori che, ovviamente, possono cambiare le scelte degli allenatori.- Berisha; Toloi, Mancini/Palomino, Masiello; Hateboer/Castagne, Freuler, de Roon, Gosens; Ilicic/Pasalic; Zapata, Gomez.Ballottaggi: Intanto il primo dubbio riguarda la porta, Gollini insidia Berisha. A destra è sfida aperta tra Hateboer e Castagne. A sinistra uno tra Reca e Gosens, favorito. Pasalic sarà l'alter ego di Ilicic.- Skorupski; De Maio, Gonzalez, Helander; Mbaye/Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli/Santander, Palacio.Ballottaggi: Manca un rinforzo in difesa, dove le alternative ai titolari nella difesa a 3 sono Calabresi, Paz e Brignani. Inzaghi ha chiesto un giocatore d'esperienza. A destra c'è ancora Mbaye, ma Mattiello se la gioca. Dubbi sul partner d'attacco di Falcinelli: si giocano il posto Palacio e Destro, con Santander più indietro. Donsah c'è ma è infortunato.