Sono di ieri le conferme sulla nuova divisa casalinga della Juventus per la stagione 2019/20 , con una striscia rosa a dividere le due metà della maglia, una bianca e una nera. Mentre i tifosi bianconeri si dividono sulla maglietta, oltremanica arrivano anche commenti di scherno per la Juventus. Protagonista ilche, come la Vecchia Signora ha il bianco e il nero come colori e che a febbraio ha svelato la divisa speciale per la prossima stagione, 140esimo anniversario dalla nascita dei Cottagers:. Una somiglianza che non è stata ignorata dal Fulham, che su Twitter ha deciso di ironizzare contro il club torinese: "Sempre nella nostra ombra". Il post è stato poi rimosso dalla società britannica.