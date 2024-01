Come sarà la nuova Roma di De Rossi? 3-5-2, difesa a 4 e il ruolo di Pellegrini, tante idee possibili per svoltare VOTA

Daniele De Rossi ha ormai iniziato da 3 giorni la sua nuova avventura da allenatore della Roma. Una scelta di pancia secondo alcuni, di cuore secondo altri, ma la certezza è che dopo l'esonero di José Mourinho voulto da Dan e Ryan Friedkin, non potesse esserci per la piazza giallorossa un uomo migliore di lui per provare a risollevare una stagione quasi compromessa.



Detto che davanti a sé le sfide saranno tante e le difficoltà altrettante (basti pensare a Cristante e Mancini squalificati alla prima col Verona) De Rossi (foto asroma) si giocherà tutto con uno spogliatoio che va compattato e rivalutato. Perché la sensazione della proprietà e di una sempre più grossa fetta di tifosi è che il materiale tecnico (per non parlare di monte ingaggi) presente in rosa possa offrire molto di più di quanto Mourinho abbia fatto vedere finora.



Si ma come? Come farà giocare o meglio come dovrebbe far giocare Daniele De Rossi la sua squadra? Abbiamo provato ad ipotizzare una formazione tipo da lanciare nelle prossime gare, al netto di eventuali squalifiche e di infortuni più o meno vicini al rientro come quello di Smalling e di un Evan Ndicka, impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. Le idee a disposizione di De Rossi individuate dalla redazione di Calciomercato sono varie e differenti.



Eccole, quale vi piace di più? DITECELO VOTANDO QUI AL NOSTRO SONDAGGIO