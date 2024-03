La nuova Salernitana di Colantuono, chi gioca, chi no: Dia, Tchaouna, Zanoli, Manolas

Salernitana, atto quarto. Dopo Paulo Sousa, Filippo Inzaghi, Fabio Liverani, è il turno di Stefano Colantuono, quarto tecnico diverso a guidare la squadra granata in questa Serie A. Nel suo staff ci sarà anche Franck Ribery. Si tratta di una scelta interna, un traghettatore per chiudere dignitosamente un campionato storto, che con ogni probabilità si chiuderà con una retrocessione in Serie B.



PASSATO GRANATA – Questa sarà la terza esperienza alla Salernitana per Colantuono. Il sessantunenne tecnico aveva già guidato i granata in Serie B tra il 2017 e il 2018 e in Serie A tra fine 2021 e inizio 2022. In entrambe le occasioni non era andata benissimo, anche se poi nel 2022 arrivò Nicola e ci fu l’incredibile salvezza dei campani.



IL MODULO - Considerando le caratteristiche del gioco dei granata, quanto proposto da Paulo Sousa e da Filippo Inzaghi, prima del cambio modulo con Liverani, e il passato di Colantuono, non è da escludere un ritorno alla difesa a tre, con un 3-4-2-1 che esalti le caratteristiche dei singoli a disposizione. Soprattutto Antonio Candreva, ritenuto unico intoccabile della squadra.



FAZIO E MANOLAS – Nella difesa a tre dovrebbero trovare posto sia Fazio che Manolas, affiancati da uno tra Pirola e Pellegrino. Gyomber scala indietro nelle gerarchie, mentre Boateng continua ad accusare problemi fisici che ne complicano il recupero e l’impiego.



DIA OUT – La questione Boulaye Dia, invece, rimane immutata anche per Colantuono. La querelle tra l’attaccante senegalese e il presidente Iervolino non pare risolversi, la Salernitana si è rivolta al collegio arbitrale chiedendo il dimezzamento dell'ingaggio che i campani dovrebbero corrispondergli, quindi Dia è destinato a rimanere fuori rosa fino al termine del campionato.



TCHAOUNA E WEISMANN - Con il passaggio al centrocampo a quattro, dove in mediana dovrebbero agire Maggiore e Basic, Candreva dovrebbe essere alzato a trequartista, con accanto uno tra Weissman e Tchaouna (favorito). Mentre Simy (o in alternativa proprio Weissman) potrebbe agire da punta centrale di riferimento. Gli esterni di centrocampo dovrebbero essere Zanoli e Bradaric.



11 TITOLARE – Questo dovrebbero essere l’11 titolare schierato da Colantuono. (3-4-1-2): Ochoa; Manolas, Fazio (Boateng), Pirola; Zanoli, Basic (Coulibaly), Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy (Weissman).