. Il nuovo format varato per la competizione in, in virtù dell'accordo che portae. Perché se le uniche date già ufficiali sono quelle di avvio e conclusione della stagione 2023/24 (rispettivamente 20 agosto e 26 maggio), il Consiglio ha già dato indicazioni per il prossimo campionato.- A riferire le prime novità è Il Corriere della Sera.. Poi, secondo il nuovo format della Supercoppa, fra il 31 dicembre e l'1 gennaio i club partecipanti alle Final Four (vincitrice e seconda classificata in Serie A, finaliste Coppa Italia) partiranno per l'Arabia Saudita. L'assemblea di Lega ha ratificato l’assegnazione dei diritti con gare da disputare fra: almeno quattro edizioni nei prossimi sei anni, certe le sfide del 2024 e del 2025. La prima semifinale, si legge, è in programma il 4 gennaio, la seconda il giorno successivo con la finalissima calendarizzata l'8. Di conseguenza, chi partecipa salterà un solo turno di Serie A, quello del 6-7 gennaio.. Il riposo natalizio non è obbligatorio e, secondo l'accordo collettivo che è stato approvato ieri, l'art. 18 prevede che il calciatore ha diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale". E ancora: "La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla società che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo".