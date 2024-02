La nuova vita di Budimir, il bomber che trascina l'Osasuna verso l'Europa

in Spagna sta vivendo una seconda vita. A 32 anni. La quarta stagione a Pamplona è una delle migliori della sua carriera: con la doppietta di ieri contro il Cadice è salito a 13 gol in Liga; ha fatto gli stessi gol di Morata, meglio di lui solo Dovbyk (14), Borja Mayoral (15) e Bellingham a 16 reti e al primo posto nella classifica marcatori del campionato.- Con 13 reti in 25 partite Budimir viaggia alla media di un centro ogni due gare, ha eguagliato il primato in Spagna del 2019-20 con la maglia del Maiorca.. Juric in panchina, promozione in A a fine stagione. Per lui, l'inizio di tutto. Da quel momento la carriera di Budimir è decollata, col Crotone ha totalizzato 27 gol in 82 partite tra il 2015 e gennaio 2019; nel mezzo una stagione non fortunatissima alla Sampdoria.- Altra musica quest'anno con l'Osasuna, su 32 punti conquistati dalla squadra 15 sono arrivati con i suoi gol.; l'aveva schierato anche nei preliminari di Conference contro il Bruges, un'avventura finita prima ancora di cominciare con l'Osasuna eliminato dal club belga. La prossima stagione potrebbe esserci una nuova occasione: la zona europea è a -6, cinque squadre nel mezzo. Ma con un Budimir così è tutto possibile.