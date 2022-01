: gol, assist e prestazioni da applausi. La presenza di Massimiliano Allegri è una garanzia per il terzino classe '92 che in questa prima parte di stagione si è rilanciato dopo il prestito al Lione.- De Sciglio è sempre stato un pupillo dell'allenatore, fin dai tempi del Milan. Uno dei primi nomi fatti da Allegri dopo il suo arrivo a Torino. E anche quando l'ha affrontato da avversario era sicuro che prima o poi l'avrebbe riallenato:: in questa stagione ha totalizzato 14 presenze, decisivo nelle ultime due con un gol contro la Roma e l'assist con l'Udinese. E' il secondo passaggio decisivo dopo quello in Champions con lo Zenit.- Mattia è quell'usato sicuro che quando serve risponde presente. La società lo osserva con attenzione e valuta il futuro: il terzino è in scadenza di contratto a giugno, e i prossimi mesi saranno decisivi per il rinnovo. Al momento è tutto fermo, e lo sarà almeno fino a primavera quando la dirigenza tirerà le somme e comunicherà la sua scelta al giocatore.. Allegri se lo coccola e per lui non si tocca, De Sciglio si gioca il rinnovo con la Juve.