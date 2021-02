sembra essere finalmente arrivatacon un esito che quasi nessuno si sarebbe aspettato:La bravura di un tecnico sta anche nelin verità l'allenatore leccese dei nerazzurriin casa Inter, dettata daista rivelando un nuovo aspetto dell'ex ct della Nazionale, che nessuno ancora conosceva.- La prova vivente è Christiana un passo da lasciare Milano a gennaio, reintrodotto e reinventato, con grande successo, nella posizione di mezzala sinistra. D'altronde un abile cuoco deve essere in grado di tirar fuori un gran piatto anche con pochi ingredienti, magari difficilmente abbinabili:Le caratteristiche tecniche del croato,non sconfinferavano particolarmente a Conte, che aveva da subito fatto capire, con un eufemismo, di- Detto, fatto:. Il problema è chee Conte si ritrova "col peso sul groppone". Questa stagione inizia nel solco della scorsa. Poi però cambia qualcosa,. I risultati sono ottimi:grazie a tanta corsa e spirito di sacrificio. Il risultato?. Abbiamo lavorato sul ruolo, lui è un esterno offensivo ma anche lui adessoLui può crescere ancora tanto perché ha potenzialità che neanche conosce, ha destro, sinistro e salta l’uomo. Oggi in fase difensiva non ha sbagliato niente e sono felice per lui perché è tornato all’Inter e si è rimesso in discussione. Quando c’è materiale fisico e umano è più facile per un allenatore, anche se ci vuole un po’ di tempo. Ivan sta maturando come Christian e ampliamo il nostro ventaglio di soluzioni”:Non basta?"Mi ha sorpreso Perisic nella zona di Lazzari, quello è stata la chiave del match. Lazzari è l’uomo che rompe sempre le difese degli avversari ma non ha avuto tanto spazio. Nell’1-1 contro uno è bravo ma non bravissimo perché non crossa quasi mai di sinistro".@AleDigio89