Idee chiare per Wesley Sneijder, che dopo aver annunciato l'addio al calcio giocato è pronto a iniziare una nuova vita da procuratore: "Lavorare per il mio agente Guido Albers sarebbe la soluzione più semplice - racconta Sneijder al Telegraaf - ma non ho mai scelto la strada più breve. E' un grande passo, ma so di potercela fare da solo".