Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Il protagonista di oggi sono Carlo Ancelotti e il suo Napoli, grandi delusioni di questo avvio di campionato.









La stima che abbiamo per Ancelotti è infinita, è un grande allenatore, però in questo inizio di campionato è innegabile che la delusione sia proprio lui: non è riuscito a tirare fuori dal Napoli quello che il Napoli può dare, la squadra è a -11 dalla Juve ed è dietro a formazioni di caratura inferiore. Il rendimento del suo Napoli finora è da 4,5.