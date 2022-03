In una Juventus che difficilmente abbiamo visto così povera e disordinata a centrocampo, c'è un giocatore che si sta mettendo in vetrina da un po' di tempo: anche ieri nella vittoria di ieri sera a Firenze, infatti, Arthur ha fatto una buona gara ed è l'unico che riesce a mettere ordine nella squadra di Allegri. Un giocatore da sei in pagella ma che in un contesto del genere vedere nettamente alzarsi il suo voto. Arthur non può non giocare in questa Juve; anzi: deve diventare un punto fisso. Almeno fino a fine stagione.



Qui sotto l'approfondimento video con il commento alla Pagella