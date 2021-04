Nella clamorosa bagarre scaturita dalla nascita della Superlega tre club hanno preso una decisione in contro tendenza: Bayern, Psg e Borussia Dortmund hanno rifiutato l'invito ad entrare in questo campionato elitario che rischia davvero di creare una spaccatura profonda nel mondo del calcio. Non se la sono sentita di prendere una decisione così dirompente, dietro alla scelta del PSG c'è il fatto di non voler rompere con la Fifa prima dei Mondiali in Qatar, ma anche le tedesche hanno dimostrato di tenere alla passione popolare del calcio. Meritano 8 in pagella.