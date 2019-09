Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è Giampaolo, il cui rapporto con Boban non è idilliaco. L'allenatore ha manifestato soddisfazione dopo la prova contro l'Hellas Verona, il dirigente croato lo ha richiamato all'ordine.



Il Milan si aspettava di essere più avanti in questa stagione e soprattutto si aspettava di vedere all'opera i nuovi. Nessuno degli acquisti estivi è partito titolare, l'unico che ha visto il campo è stato Ante Rebic, entrato al 46' per Paquetà.