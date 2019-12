Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Fari puntati su Jack Bonaventura, decisivo nelle ultime uscite del Milan di Pioli. Da quando è rientrato in campo dopo il lunghissimo stop per infortunio, la squadra rossonera ha svoltato. Decisivo col Milan, osservato speciale anche da Roberto Mancini in vista di Euro2020. La sua duttilità fa comodo a Stefano Pioli, ma può essere anche molto utile agli Azzurri in vista dei prossimi Europei...