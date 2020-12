La stagione di Bonucci è stata finora negativa, il punto più basso l'ha vissuto contro la Fiorentina, una gara da 4 in pagella in una stagione da 5. Per la Juve Bonucci è fondamentale ma sembra avviato in un periodo conclusivo della sua carriera. Non è che abbiamo sempre sopravvalutato le capacità difensive di Bonucci? E' stato uno straordinario regista con due tutor accanto, Chiellini e Barzagli, ora nella difesa a quattro fa fatica, con de Ligt che spesso deve rimediare ai suoi errori. La sensazione è che non dia quelle garanzie difensive delle quali la Juve ha bisogno.