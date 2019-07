Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con la pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella seconda "puntata", il focus è sul ritorno di Gigi Buffon alla Juventus dopo appena una stagione dal suo addio.



UN PROBLEMA IN PIU' – L'inversione a U effettuata dall'ex portiere della Nazionale non convince infatti né nei modi, se fosse confermata soprattutto l'esistenza della clausola nel contratto per disputare un numero minimo di partite per battere il record di presenze in A di Maldini, nè nella sostanza, visto che un elemento così ingombrante nello spogliatoio creare qualche problematica al nuovo allenatore Sarri. In particolare, in riferimento alla coesistenza col numero uno titolare Szczesny.