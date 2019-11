Il Cagliari sta disputando un grande campionato: al momento i sardi sono da 9, con gli scarti di grandi squadre. Il merito va a chi ha creduto in questi calciatori e nella loro voglia di affermarsi, ma anche a loro stessi che non hanno preso l'arrivo in Sardegna come una vacanza dalle rispettive precedenti cosiddette grandi squadre. Il gruppo di Maran si sta posizionando davanti a Roma, Napoli e Viola con i giocatori da loro tagliati. Da applausi.