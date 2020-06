Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi gli arbitri e il Var, protagonisti in negativo da quando è tornato il calcio.







Gli arbitri hanno sbagliato molto e non hanno dato l'idea di avere la giusta intesa con il Var. Creano confusione e commettono errori, dal gol annullato all'Atalanta alla mancata espulsione di Danilo contro il Bologna, passando per il rosso a Borini e al rigore inesistente concesso al Lecce. Hanno iniziato male la stagione, meritano un 5 in pagella.