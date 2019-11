Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.



La partita tra Rieti e Reggina, valida per il campionato di Serie C, non si è giocata. I giocatori della squadra laziale sono in sciopero, non prendono lo stipendio da luglio. Il presidente federale Gravina ha dichiarato che si è evitata la farsa, ma la farsa c'è stata comunque. Non ci sono norme che tutelano abbastanza i calciatori, i tifosi delle squadre di città importanti come Rieti. È una situazione paradossale, è stata una grandissima farsa: capiamo l'impegno della federazione per risolvere i problemi, ma per ora non ci stanno riuscendo. Il voto è 4.