Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è Zlatan Ibrahimovic, che ci ha sorpreso ancora.







Non credevamo che potesse incidere ancora così, sul Milan e nel nostro campionato. 3 gol in 2 partite, un qualcosa di straordinario che ci ha tolto tanti dubbi sulla sua capacità di esprimersi a questi livelli dopo l'esperienza negli USA. Il voto è 4, ma questa volta è per noi critici che non abbiamo creduto in lui.