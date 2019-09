Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi c'è l'Inter, che nell'ultimo giorno di mercato è riuscita a liberarsi di Mauro Icardi.



HA VINTO MAROTTA - L'ex capitano nerazzurro è un peso dall'inizio dell'anno, cederlo al Paris Saint-Germain è una grande vittoria per Marotta, che si toglie dallo spogliatoio una potenziale grana ed è riuscita a non cederlo alla Juve, il club che lo stesso Maurito aveva scelto per il futuro.