Il presidente dell'Uefa Ceferin si è scagliato contro il VAR: è una presa di posizione fuori dal tempo, ma l'aspetto che più ci ha colpito è il riferimento al fuorigioco. "Si può essere in fuorigioco anche se si ha il naso lungo", ma soprattutto dovrebbe essere introdotta una tolleranza di 10-20 centimetri nel fuorigioco: ma quando sono 19 e quando sono 21 come si fa? Non si tratta di un personaggio passato dal Bar Sport, ma del presidente della Uefa: il nostro voto è 2, ma chi lo ha eletto dovrebbe farsi un esame di coscienza.