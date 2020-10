Federico Chiesa da quando è alla Juve sta giocando quasi sempre da 5 in pagella. Certo, non deve essere lui a prendere in mano la squadra e ribaltare una situazione incredibilmente complicata, però per il valore di mercato a cui è stato acquistato, circa 60 milioni, si sta avvicinando a un'età in cui i grandi campioni devono fare una differenza. Da lui ci aspettiamo di più, altrimenti rischia di diventare un altro Bernardeschi.