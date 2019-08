Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" di oggi il protagonista è il Napoli, che si merita un 8 pieno. De Laurentiis si è impegnato a regalare ad Ancelotti una squadra competitiva, che possa competere in Italia, contro la Juventus, e in Europa. Lozano, esterno offensivo messicano del Psv Eindhoven, è l'ultimo colpo, ma non è finita qui...