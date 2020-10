Un altro inizio con il piede sbagliato per Antonio Conte in Champions League. Anche contro il Borussia Mönchengladbach, una squadra senza dubbio inferiore all'Inter, ha rischiato di perdere. Non è un caso che Conte abbia sempre problemi in Champions, come conferma l'eliminazione dell'anno scorso. Una grande macchia sulla carriera dell'allenatore, un mistero che pare proseguire anche in questa stagione.