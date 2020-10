Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è la possibilità di vedere Eriksen nel derby.











L'Inter affronterà il Milan nel derby di sabato con il problema centrocampo, non ci saranno Nainggolan e Gagliardini, positivi al Covid-19, e Sensi, squalificato, in compenso ci sarà Eriksen che con la sua nazionale è diventato quasi straripante. Sarebbe curioso non vederlo in campo, tenerlo fuori sarebbe una scelta da parte di Conte da 5 in pagella.