Ci sono giocatori che sembrano sempre sopravvalutati. Uno di questi è De Sciglio che è stato sempre titolare con Allegri e Sarri ma era quasi odiato ai tempi del Milan. Un altro è proprio Danilo D'Ambrosio che viene sempre messo in discussione, ma è importante perché può giocare in tanti ruoli anche in una squadra che lotta per lo scudetto. Il gol contro la Lazio è un premio al rendimento. Voto 7,5.