Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi.











Cellino e Ferrero premono affinché il campionato di Serie A venga cancellato per il coronavirus, e così facendo le 20 squadre che fanno già parte di questo torneo resterebbero anche per la prossima stagione. Dicono di essere sconvolti, ma casualmente il Brescia è ultimo in classifica e virtualmente retrocesso, e anche la Sampdoria è in difficoltà. Mettiamo che Cellino, per dare credibilità alla propria proposta, chieda alla Lega di confermare la classifica così come è, dandole però una validità. Quindi assegnare lo scudetto alla Juve, e le ultime tre in classifica in Serie B. Se Cellino facesse una proposta del genere tutti crederanno al disinteresse della sua idea. Per il momento, a questa sua proposta diamo 3 in pagella.