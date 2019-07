Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" odierna le lente d'ingrandimento va sui club italiani, dal Milan alla Roma, passando per la Juventus, che hanno provato o stanno provando a vendere giocatori come Zaniolo, Cutrone, Donnarumma o Kean, talenti del nostro calcio che meriterebbero maggiore considerazione. Come spesso accade nel mercato, l'aspetto economico ha la priorità, ma spesso svendere non è la scelta giusta.