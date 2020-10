Nuovo appuntamento su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Argomento di oggi è il mercato delle squadre di Serie A che, pur senza soldi, è stato convincente.







Il momento che stiamo vivendo è molto complicato, le società non hanno grande disponibilità economica, eppure è stato un mercato da 7,5, ci sono stati colpi interessanti grazie agli investimenti, come Osimhen da parte del Napoli e Chiesa da parte della Juventus, e alle idee intriganti di molti club, anche club di spessore che si sono dovuti ingegnare per rafforzarsi. E' il caso per esempio del Milan, che ha preso dal Brescia Tonali con un artificio economico-finanziario intelligente.