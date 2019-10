Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Al centro della puntata di oggi le difese di Inter e Juventus, tutt'altro che imperforabili in questa prima parte di stagione.











Candidate più accreditate allo scudetto, bianconeri primi in classifica e inseguiti proprio dai nerazzurri, eppure le loro retroguardie non stanno facendo un lavoro all'altezza. Solo tre clean sheets per la squadra di Sarri in questa Serie A, cinque gol subiti nelle ultime due giornate da quella di Conte, nonostante la Juve abbia investito 75 milioni di euro su De Ligt e l'Inter con Godin, Skriniar e De Vrij abbia alzato un muro davanti ad Handanovic. La storia dice che per lo scudetto serve altro: per questo le difese bianco-nero-azzurre non possono che essere da 5!