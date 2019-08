Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" di oggi gli occhi sono puntati su Matthijs De Ligt.



L'ex Ajax, infatti, è rimasto in panchina all'esordio stagionale contro il Parma, lamentandosi poi con la stampa olandese. Alla Juve, tutti i nuovi acquisti delle ultime stagioni (ad eccezione di Ronaldo), sono rimasti fuori per le prime gare: evidentemente, non ha capito dov'è arrivato. Sarà curioso, ora, capire la reazione della Juve. Uno svarione da 3 in pagella.