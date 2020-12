L'Inter sta pensando a Rodrigo de Paul per gennaio, sarebbe un acquisto da 8 in pagella. L'argentino è da tempo uno dei migliori centrocampisti in Serie A e stupisce, con tutto il rispetto per l'Udinese, che ancora non sia in una big. Sarebbe stato ideale per la Juve di Pirlo, ma è particolarmente adatto al gioco di Conte: sarebbe un'operazione perfetta per i nerazzurri, molto più di quella che lo scorso mercato ha portato Arturo Vidal a Milano.