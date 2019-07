Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con la pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. Nella "puntata" odierna, il focus è su Daniele De Rossi, che ha scelto di continuare a giocare dopo l’addio alla Roma.





LA SCELTA DI DE ROSSI - Il centrocampista ha riflettuto a lungo dopo la fine dell’avventura in giallorosso. Aveva sul piatto diverse proposte, italiane (su tutte la Fiorentina) e non, ha deciso nelle ultime ore di vestire la maglia del Boca Juniors. Una scelta di cuore, d’amore: ha preferito il fascino del club argentino alla possibilità di indossare un’altra casacca in Italia, vuole provare a vincere la Copa Libertadores. Una scelta di cuore che merita 10.